Российский участник "Детского Евровидения" попал в больницу

Денберел Ооржак, 13-летний участник музыкального конкурса "Детское Евровидение – 2019" от России, потерял сознание на репетиции и попал в больницу в Польше. Как передает "Комсомольская правда", юноша находится под наблюдением врачей. Он прошел медицинское обследование. Ему рекомендовали покой.
Денберел Ооржак и его напарница Татьяна Меженцева вышли на сцену в польском городе Гливице на репетицию 20 ноября. До того, как мальчик почувствовал себя плохо, они успели сделать два прогона номера, уточняет URA.ru.
По данным RT, 24 ноября в Польше состоится конкурс "Детское Евровидение". Российская пара исполнит песню "Время для нас".
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