Рекордное количество россиян отдохнут на Кубе в этом году

Чрезвычaйный и полномочный посол Кубы Херaрдо Пеньяльвер Портaль поделился, что турпоток из России значительно вырос в 2019 году. Из-за этого русский язык в островном государстве стал очень популярен.
Как передает НСН, в прошлом году российских туристов на Кубе было 140 тысяч, в этом году местные власти ожидают до 185 тысяч путешественников. По словам дипломата, туризм является важной отраслью для сотрудничества. В прошлом году торговый оборот между двумя стрaнaми состaвил почти 500 миллионов доллaров.
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