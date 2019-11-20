Народ выбрал худшие песни для секса

В Сети опубликовали список песен, самых неподходящих для секса. В него входят детские и патриотические композиции. Пользователей также не настраивают на романтический лад религиозные или имеющие отношение к праздникам такого плана песни – например, The Christmas Shoes.
По данным телеканала "360", перечень появился на базе сервиса Spotify в феврале 2018-го. Новые композиции туда вносят второй год. Их уже более 100, а общая продолжительность музыки – шесть часов и девять минут.
November 18, 2019
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