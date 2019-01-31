Известную актрису нашли умирающей в квартире в Москве

Известную советскую актрису Валентину Березуцкую нашли умирающей в ее квартире в Москве, передает telegram-канал Mash. Сиделка, которая ухаживала за актрисой в последние полгода, обнаружила ее задыхающейся. Врачи пытались спасти Валентину Березуцкую на протяжении двух часов, однако она умерла.
Ей было 86 лет. Причиной смерти звезды экранов назвали острую сердечную недостоточность. Сообщается, что в последнее время актриса жаловалась на боли в сердце.
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