Известная российская актриса умерла после долгой болезни

В Петербурге скончалась актриса Людмила Любимова. Ей было 80 лет. В последние годы артистка боролась с серьезным заболеванием, рассказали в Александринском театре, где трудилась Любимова.
Прощание с актрисой состоится 27 сентября. Начало траурной церемонии в 11:00. Панихида пройдет в Александринском театре.
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