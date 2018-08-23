Известный музыкант умер от рака легких

В США скончался бывший гитарист рок-группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг. Ему было 68 лет, пишет Rolling Stone.

Кинг умер в одной из больниц города Нэшвилл (штат Теннесси). Долгие годы гитарист боролся с раком легких.

Эд Кинг был одним из основателей группы Strawberry Alarm Clock. Позже он присоединился к коллективу Lynyrd Skynyrd. Кинг несколько раз покидал группу, но потом снова возвращался. Окончательный разрыв с Lynyrd Skynyrd произошел в 1996 году. Кинг оставил группу из-за серьезных проблем с сердцем.