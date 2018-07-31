Актрису Кузнецову убил рак

Названа причина смерти 55-летней актрисы Натальи Кузнецовой. Артистка долгие годы боролось с раком.

Актриса Московского театра имени Ермоловой поступила в столичную больницу №50 17 июля. Спустя десять дней она умерла в реанимации, передает РИА ФАН.

Медики боролись за жизнь артистки, но на момент госпитализации у нее была онкология в последней стадии. Кузнецова скрывала смертельное заболевание от друзей. Многие в шоке после сообщения о смерти Натальи.

"Она же такая молодая... Какой ужас! Наталья – потрясающая актриса. Я даже не знала, что она болела тяжело. Это ужасная трагедия", – высказалась о смерти коллеги актриса Елена Папанова, работавшая с Натальей Кузнецовой на одной сцене.

Похоронят актрису на Митинском кладбище в Москве. Прощание с артисткой пройдет 1 августа в Боткинской больнице. Там же состоится отпевание. Траурная церемония начнется в 11:00.

Наталья Кузнецова работала в Московском театре имени Ермоловой. Любители кино запомнят ее по ролям в фильмах "Жуков", "Бигль", "Темное царство", "Сваха" и других.

