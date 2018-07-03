Известная певица умерла от онкологического заболевания

В Ереване скончалась певица Надежда Саркисян. Артистке было 64 года, долгое время она боролась с онкологическим заболеванием, передает teleprogramma.pro.
Незадолго до кончины Надежду госпитализировали из-за резкого ухудшения здоровья. Медики боролись за жизнь певицы, но болезнь взяла верх, пишет "360".
Надежда Саркисян является заслуженной артисткой Армении. Свою карьеру певица начинала в ансамбле "Серпантин". Позже ее пригласили в коллектив Константина Орбеляна.
Телеведущий опубликовал новый снимок Примадонны
Матильда оказалась королевой оральных ласк
Врачи оказались бессильны
Актриса выступила с заявлением