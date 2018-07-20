Умерла первая жена Владимира Высоцкого

Утром 20 июля в возрасте 81 года ушла из жизни ведущая актриса Нижнетагильского драматического театра и первая жена Владимира Высоцкого Иза Высоцкая, передает Ura.ru. Директор театра Ольга Анисимова рассказала, что артистка до самого конца выходила на сцену и показывала блестящую игру.
"Высоцкая намеревалась окончить театральный сезон. Более того, планировались гастроли с ее участием", – уточнила Анисимова.
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