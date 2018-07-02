Заслуженная артистка России умерла от тяжелой болезни в 46 лет
"Неповторимый стиль актрисы сформировали не только
индивидуальный темперамент и техника, годами оттачиваемая в танцевальном и
вокальном классах. Счастливое сочетание яркого вокала, драматического
мастерства и легкого танца – комплекс, необходимый для создания ролей в жанре
оперетты, – редкий дар судьбы, достающийся далеко не каждому актеру", – говорится
в некрологе, опубликованном на официальном сайте театра.
Коллеги также выразили соболезнования родным и близким актрисы. О месте и времени прощания будет объявлено позже.
Лозовой 22 июня исполнилось 46 лет, она была родом из города Энгельса, сначала работала в Волгоградском театре музыкальной комедии и Томском музыкальном театре. В 1999 году была принята по конкурсу в Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии и вскоре стала одной из ведущих актрис труппы.
Ольга Лозовая получила I премию на Международном конкурсе артистов оперетты имени М. Водяного. Позже ей было присвоено почетное звание "Заслуженная артистка России". Также была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Лозовая снялась в таких известных и всеми любимых картинах, как "Моя прекрасная леди" (Элиза Дуллитл), "Королева чардаша" (Стасси), "Мистер Икс" (Мабель Гибсон), "Летучая мышь" (Адель).
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