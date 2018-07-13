Братья Верники решились на серьезный разговор с друзьями Вайкуле

Кино Театр Премьеры недели

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Необычная дочь выглядит старше Алсу
Крымский мост опустел после закрытия
Кудрявцева корчилась в припадке на глазах у сотен людей
партнеры
Пятница 13 июля
Лента новостей
21:54
Кошка-нянька стала звездой Сети (видео)
21:48
В страшном ДТП под Москвой погибли три человека
21:40
В семью беременной звезды "Дома-2" пришла смерть
21:02
Дочь Александра Серова не пустили на свадьбу к сестре
20:27
На Москву надвигается 30-градусная жара
20:17
Блудливого попа из "Дома-2" лишили отцовства
19:37
Наталья Фриске обнародовала омерзительное фото отца
18:52
В Таганроге нашли расчлененный труп пенсионерки в восьми пакетах
18:52
Режиссер выдал секрет церемонии закрытия ЧМ-2018
18:47
Молодая нижегородка на иномарке протаранила пешеходов
18:38
"Как чучело": изуродованный труп на заборе держит в страхе москвичей
18:37
25-летнюю омичку винят в гибели новорожденной дочери
18:25
Живодерки выкинули из движущегося автомобиля котят
18:08
Располневшая Меланья Трамп разожгла скандал с беременностью
18:06
Велосипедист стукнул жителя Екатеринбурга кирпичом по голове
18:06
Свадьба Бузовой под угрозой срыва
17:52
В Казани автоледи сбила ребенка на зебре
17:42
В Удмуртии трое мужчин погибли в жутком пожаре в частном доме
17:29
Зависимость от кокаина объяснили дурной наследственностью
17:25
Под Волгоградом 27-летнего слесаря убило разрядом в 100 тысяч вольт
17:19
Запад преклонился перед изменившейся Россией
17:09
Интерес к московской недвижимости продолжает расти
16:52
Почему у россиян внезапно появилось больше "лишних" денег
16:51
Смертельная опасность бургеров
16:48
У актрисы Ольги Погодиной обнаружили опухоль
16:45
"Горячая" телеведущая рассказала о сексе с едой
16:43
Поклонники осудили Борисову за фото с дочкой
16:38
"Получу битой по морде": Жанну Эппле изводит близкий человек
16:36
На 12-летнего школьника рухнула кирпичная стена туалета
16:28
Уфимец избил врача за отказ открыть больничный лист
16:13
Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной
16:07
Какие смартфоны чаще всего ломаются
16:03
Наташа Королева покажет в Кремле новые зубы
15:44
Абрамович купил пентхаус с видом на стадион "Челси" за 2,5 миллиарда
15:37
Реновация приходит на юго-запад Москвы
15:36
"ЕР" возьмет на контроль пенсионную реформу
15:29
Четырехлетней дочке Тимати сделали татуировку на лице
15:25
"Я порву любого": Ксения Бородина о людях-паразитах
15:05
Медики развенчали популярный миф о солнечном затмении
14:52
Известная певица с "солнечным" ребенком осталась ни с чем
14:41
Египетские пляжи запретят посещать местным жителям
14:34
После скандала с женой Кержакову понадобилась помощь
14:31
Специалисты не нашли допинг на ЧМ-2018
14:23
Крымский мост рвет Украину в клочья
14:21
Кремль отреагировал на жалобное письмо мамы Сенцова
14:03
Как стать активным гражданином
13:52
ФИФА поблагодарила россиян за лучший ЧМ в истории
13:52
Меган Маркл обрекла себя на страдания ради мужа
13:36
Курящий пилот лишил пассажиров самолета кислорода
13:32
"ЕР" предложила сделать 22 октября Днем российского футбола
13:29
Facebook оказался недоступен по всему миру
13:28
Как победить СПИД
13:25
Замужнюю Гагарину уличили в ревности к чужому мужчине
13:15
"Челси" уволил главного тренера
13:14
У Волочковой в трусах округлился живот
13:13
Опубликовано видео освобождения миллионера из плена цыган
13:10
Трамп нашел замену подорвавшей репутацию Мэй
13:00
Девушка приободрила голой грудью грустившего в пробке Бекхэма
12:51
В Европе ужесточили контроль границ из-за встречи Путина и Трампа
12:35
Число зараженных ВИЧ россиян резко возросло
12:33
"ЕР" поможет пострадавшим от паводка в Забайкалье
12:32
Мать террориста Сенцова просит Путина о помиловании
12:25
Совет на выходные
12:21
Как накопить капитал к пенсии
12:16
Лучший пляж в России нашли в Калининграде
12:13
Россиянку Ирину Шейк засмеяли тощие модели
12:08
Выставка "Курортная мода" Александра Васильева откроется на ВДНХ
11:50
16-летняя бегунья с лицом старухи удивила стадион
11:38
После приступа звезду "Дома-2" отправили в психушку
11:24
"Проиграли из-за меня": Смолов извинился за позор с Хорватией
11:24
Скандальная слава Карины Мишулиной
11:22
"Опустилась и выпивает": трагедия легендарной Светланы Моргуновой
11:12
Известного блогера изнасиловали возле Чернобыльской АЭС
11:12
"Личная неприязнь": названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс
10:48
47-летняя Сенчукова в купальнике "раздухарила" Рыбина
10:43
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака
10:36
Toyota отзовет сотни автомобилей в России
10:31
Когда откроется станция "Беломорская"
10:28
Транжира Трюдо шокировал поцелуями с женой бельгийского премьера
10:27
Названы пять признаков рака
10:26
Главные события Москвы
10:16
Московские школьники успешно выступили на олимпиаде в Румынии
10:12
"Поженились?": особенная дочь Хакамады с любимым отдыхают в Испании
10:11
"Ювентус" решил спрятать Роналду от фанатов
10:05
В египетском аэропорту прогремел взрыв
10:01
Российские города признаны одними из самых дорогих в мире
09:52
Мужчину избили за выпитый в детстве алкоголь
09:50
Американская косметика стала причиной рака яичников
09:33
Самолет Трампа перекрасят в цвета российского флага
09:30
Польского комментатора загнобили за поддержку сборной России
09:28
Россия теряет население
09:17
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
09:14
Мир содрогнется от малоизученного венерического заболевания
09:00
Новый инцидент в Солсбери всполошил полицию
09:00
Овечкина шокировала выходка Бузовой
08:34
Порошенко разболтал признание Трампа по Крыму
08:22
Нытье украинцев начало раздражать Европу
08:12
Гости ЧМ-2018 в восторге от московской архитектуры
03:14
"Он пиарится на моей беде": жена о смене фамилии после развода с Казаченко
21:57
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мишулина после драки рассказала о подлой подставе "Пусть говорят"
"Старушка": 50-летняя морщинистая Стриженова вызвала оторопь
"Я с детьми не фотографируюсь": Хабенский жестко ответил Бледанс
"Личная неприязнь": названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Вадим Казаченко празднует победу над молодой женой
Культура

Братья Верники решились на серьезный разговор с друзьями Вайкуле

Фото: Пресс-служба
Прямую видео-трансляцию с фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala – 2018, в социальной сети "Одноклассники" будут вести актер и шоумен Игорь Верник и его брат телеведущий и главный редактор журнала Вадим Верник. Об этом Dni.Ru cообщил продюсер фестиваля Элита Милграве. 
прочитано 559 раз

“Мы с радостью приняли приглашение Лаймы Вайкуле участвовать в фестивале в этом году, – рассказывают Верники, – За прошедшие годы фестиваль завоевал огромный авторитет и у зрителей, и у музыкантов. А это, по сложившейся традиции, суперзвезды эстрады и молодые исполнители, которые уже громко заявили о себе. И все они – друзья создательницы фестиваля Лаймы!”

ПО ТЕМЕ

Лорак уезжает к Вайкуле в Юрмалу

 Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

Председатель Оргомитета фестиваля Александр Шенкман отметил: 
"Наш фестиваль это большое международное событие. В прошлом году мы заключили генеральное партнерство с социальной сетью "Одноклассники". И для меня и для Лаймы Вайкуле это было очень важно. Мы развернули штаб для проведения трансляции прямо в концертном зале "Дзинтари", в результате – нас посмотрели 16 миллионов человек, это своего рода рекорд. В этом году мы надеемся, что аудитория будет еще больше". 

Во время фестиваля, который будет проходить с 19 по 22 июля, братья Верники будут каждый день знакомить зрителей трансляции с ходом мероприятия брать интервью у звезд фестиваля для всех, кто не сможет посетить фестиваль в Юрмале, но хочет оставаться в курсе событий главного музыкального события лета.

Фото: Пресс-служба

Напомним, что на фестивале “Лайма. Рандеву. Юрмала – 2018”, который пройдет с 19 по 22 июля, будут выступать такие артисты как Филипп Киркоров, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Ани Лорак, Ксения Сидорова, Вера Брежнева, Хибла Герзмава, Sunsay, Тамара Гвердцители, Марио Бионди, Григорий Лепс, Верка Сердючка, Ballet Freedom и многие другие.  

"Одноклассники" – одна из крупнейших социальных сетей в России и странах ближнего зарубежья. Ежемесячно соцсеть посещают 71 млн человек, которые общаются с друзьями и делятся эмоциями с близкими людьми с помощью различных сервисов социальной сети: сообщений, голосовых и видеозвонков, открыток и стикеров. "ОК" – это также технологичная контентная и сервисная платформа: в социальной сети можно смотреть трансляции важных событий в качестве 4К, слушать актуальную музыку, покупать товары и услуги и осуществлять денежные переводы в 18 стран мира. 

Автор: Феликс Грозданов13 июля 2018, 21:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вайкуле и Леонтьев развлекаются в Юрмале

567

комментарии

Политика

Трамп нашел замену подорвавшей репутацию Мэй
Порошенко разболтал признание Трампа по Крыму
Нытье украинцев начало раздражать Европу
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина

Шоу-бизнес

В семью беременной звезды "Дома-2" пришла смерть
"Он еще поганее, чем мы": Костолевский ошалел от вакханалии на ток-шоу
Дочь Александра Серова не пустили на свадьбу к сестре
Екатерину Стриженову матом гонят с Первого канала

Проишествия

"Как чучело": изуродованный труп на заборе держит в страхе москвичей
Опубликовано видео освобождения миллионера из плена цыган
Известного блогера изнасиловали возле Чернобыльской АЭС
Возлюбленный погибшей королевы красоты покончил с собой

Lifestyle

Братья Верники решились на серьезный разговор с друзьями Вайкуле
Владимир Этуш экстренно госпитализирован
Елена Сафонова бросила детей
В Сети опубликовали новую серию "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая: Абсолютно ясно – я на 4-м месяце беременности

Актриса дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

"Поженились?": особенная дочь Хакамады с любимым отдыхают в Испании

Влюбленные наслаждаются друг другом
Шоу-бизнес

"Опустилась и выпивает": трагедия легендарной Светланы Моргуновой

Друзья считают, что телеведущую надо спасать
Шоу-бизнес

Поклонники осудили Борисову за фото с дочкой

Звезда думала только о себе

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака
У мужа-турка Ани Лорак нашли другую женщину
Почему рушатся отношения разных знаков Зодиака

Фоторепортажи

Скандальная слава Карины Мишулиной
Украина прощается с Веркой Сердючкой
Макрон оставил пожилую жену ради ЧМ-2018 в России
Отрезанный ломоть: жизнь отвергнутой родными Александры Стриженовой

Спорт

Режиссер выдал секрет церемонии закрытия ЧМ-2018
Запад преклонился перед изменившейся Россией
ФИФА поблагодарила россиян за лучший ЧМ в истории
16-летняя бегунья с лицом старухи удивила стадион

Регионы

Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
Российская фотомодель умерла от рака
Коллекторы пригрозили заразить детей должников СПИДом
Мужчина спрятал труп подруги в шкафу и закатил вечеринку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru