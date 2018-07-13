Владимир Этуш экстренно госпитализирован

Владимира Этуша доставили в Пироговскую больницу. 96-летний артист находится в стабильном состоянии.



"Состояние Владимира Абрамовича стабильное, нормальное. Он находится под наблюдением врачей", – сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

По словам директора театра, актеру стало плохо на отдыхе в Италии. "Они с супругой вернулись в Москву и, что называется, от греха подальше, решили все-таки провериться у врачей, для чего сейчас и находятся в больнице на Пироговке", – отметил в интервью МК Крок.

При этом в театре не берутся с уверенность сказать сможет ли Этуш восстановиться к началу сезона. "Молим бога, что Владимир Абрамович будет в форме, примет участие в сборе труппы и снова выйдет на родную сцену", – рассказал Кирилл Крок, добавив, что первый спектакль с участием народного артиста намечен на 20 сентября.

Отметим, что в последнее время прессе то и дело появляются тревожные новости о плохом самочувствии Владимира Этуша. Однако актер отмахивается: ерунда, мол, все. И уходить на покой не собирается – сцена его поддерживает, окрыляет, вдохновляет. На предстоящий сезон в театре имени Вахтангова заявлены три спектакля с участием Этуша. "Я еще чувствую в себе силы. Продолжаю играть в театре. Думаю о новом сезоне, о том, что бы еще сыграть. Очень надеюсь, что осенью премьера состоится", – сказал Владимир Абрамович в одном из интервью.