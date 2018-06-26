Москва, прощай: 96-летний Этуш с женой решились на отъезд

Театральный сезон закрыт, артисты уезжают из Москвы – кто на съемки в сериалах, кто на отдых. Попрощался до осени со столицей и легендарный актер Владимир Этуш из Театра имени Вахтангова.

"С женой собираемся в Италию, – рассказал артист. – Каждый год в одно и то же время, весь июль отдыхаем там у родственников. У них домик на море, они любезно его нам предоставляют. Так что 1 июля надеемся улететь".

В этот раз артист попросил, чтобы на отдыхе исправно работал телевизор – в России проходит чемпионат мира, и Этуш хочет следить за футбольными страстями. "Я не болельщик. Вот Лена (супруга. – Прим. ред.) у меня настоящая фанатка. Но хорошую игру и какие-то ключевые матчи стараюсь смотреть. Для меня это как спектакль, как драматургия. Особенно люблю, когда дело доходит до пенальти", – пояснил он.

Владимиру Этушу 96 лет, но он полон планов. "Я еще чувствую в себе силы. Продолжаю играть в театре. Думаю о новом сезоне, о том, что бы еще сыграть. Очень надеюсь, что осенью премьера состоится", – улыбнулся артист.

Перед отпуском он снялся в фильме Сергея Батаева "Старый вояка", причем на площадке снисхождения к себе не терпел – пахал не меньше молодых. "Работа есть работа. Если на съемочную площадку пришел – все, значит, изволь работать. Переноси то, что переносят все", – цитирует актера газета "Мир новостей".

Напомним, что в прессе то и дело появляются тревожные новости о плохом самочувствии актера. Однако Этуш отмахивается: ерунда, мол, все. И уходить на покой не собирается – сцена его поддерживает, окрыляет, вдохновляет.