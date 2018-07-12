Елена Сафонова бросила детей

На Первом канале 16 июля начинается новый сериал с забавным названием "Старушки в бегах" режиссера Ивана Бычкова. В восьмисерийном фильме приняли участие Елена Сафонова, Татьяна Орлова, Марина Яковлева, Галина Беляева, Алена Коломина, Сергей Баталов, Вячеслав Манучаров и другие звезды российского кино.

Жанр картины можно назвать драмой с элементами комедии. История начинается с того, что три старинные подружки живут вместе со своими взрослыми детьми. Вечная тема отцов и детей, а также квартирный вопрос сподвигают в один прекрасный день женщин уехать к приятельнице, тем самым дав отпрыскам "дышать полной грудью".

Вместе с тем героини не собираются ставить на своей жизни крест. На пути дам встречаются препятствия, которые они преодолевают. "Они начинают всем помогать: строить личную жизнь, кого-то лечить, куда-то пристраивать", – цитирует Сафонову "Вечерняя Москва". По словам актрисы, они – люди другого поколения и просто не могут пройти мимо тех, кто нуждается в помощи.

Поделилась впечатлениями о съемках и другая актриса – Марина Яковлева. "Мне очень дороги эти съемки. У нас замечательное трио получилось. С трепетом жду выхода. Юмор – одна из важных составляющих нашего сериала. Комедия – мой жанр. Я его очень люблю", – заявила она.

Еще одна героиня фильма, Татьяна Орлова, рассказала, как ей пришлось на съемках водить "Волгу" 1961 года выпуска. "Более сложного, чем этот автомобиль, я ничего в жизни не водила!.. Это трудно", – призналась артистка.



Отметим, сериал снимался в Коломне и в других пунктах дальнего Подмосковья. Зрители смогут полюбоваться старыми двориками, церквями, деревушками на берегах реки и красивым подвесным мостом. Картина будет выходить в эфир в 21:35 до 19 июля.