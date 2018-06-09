Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Среди своих многочисленных поклонников певица Елизавета Гырдымова, более известная как Лиза Монеточка, успела завоевать популярность еще в 2016 году, когда на свет появился ее первый альбом "Психоделический клауд рэп". Фанаты ценят ее творчество за тексты, в которых сочетается легкая ирония и серьезные проблемы, а также за приятную музыку.
В 2018 году вышел очередной альбом Монеточки, получивший название "Раскраски для взрослых". К этому моменту слава исполнительницы среди любителей новых форм на поп-сцене успела прогреметь на всю страну. Музыкальные критики успели назвать ее голосом поколения 20-летних и едва ли не новым Виктором Цоем. Об успехе Монеточки говорят и объективные показатели – билеты на концерты юного дарования распродаются буквально в день старта продаж.
Однако мнения публики все же разделились. Так, появились критики, которые стали отчитывать Монеточку за отсутствие развития и повторяющиеся мотивы в текстах. К музыке предъявить такую же претензию они не смогли – тут, наоборот, исполнительницу начали ругать за слишком резкие перемены и чересчур смелые эксперименты.
"За два года никакой интересной работы и трансформации в ее работе с голосом и вокальностью не произошло", – цитирует сайт "Комсомольская правда" журналистку Юлию Вахонину. "Ангельский, детский голос, наивность и девственность звучания ее голоса – все это было еще в 2016 году", – отрезала она.
Не смогла журналистка похвалить и перемены в музыкальном звучании. Более того, Юлия Вахонина услышала в треках Монеточки откровенный плагиат. По ее словам, песня "Каждый раз" списана с хита Daft Punk – Get Lucky, а музыкальное сопровождение "Нимфоманки" повторяет трек
After Dark, которую исполняла команда Tito & Tarantula.
"Вы бессознательно начинаете "любить" эти песни Монеточки, не за их оригинальность, а за то, что ваш мозг слышит известный и любимый мотив. Это и вызывает аудиовлюбленность", – уверена журналист. Она считает, что такой подход – это откровенный обман слушателей. Примечательно, что ранее один из первых хитов Лизы Монеточки – "Мама, я не зигую" – слушатели называли то ли пародией, то ли плагиатом на песню Стаса Костюшкина "Девушка, я не танцую".
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