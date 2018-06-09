Певицу Монеточку затянули в страшный скандал

Кино Театр Премьеры недели

Самое читаемое

"Стыдно мне": беременная Кудрявцева сделала заявление
"Не можем быть вместе": Егор Крид поставил точку в отношениях с Дарьей Клюкиной
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Боже, какой ужас": Волочкова показала дочку в купальнике
Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
партнеры
Суббота 9 июня
Лента новостей
22:15
Возможен летальный исход: россияне молятся за инфицированного Билана
21:54
В Грузии толпа до полусмерти забила россиянина
21:22
Голую Бейонсе обматерили за демонстрацию груди
20:56
В электричке под Москвой вспыхнул пожар
20:43
Раскрыта шокирующая причина смерти мужа Аллегровой
20:02
Порошенко крепко досталось за пьяные мечты о Крыме
19:46
Довел до слез: Агутин обличил одряхлевшего Гафта
19:45
К чему снится пляж
18:52
"Уши вянут": безголосую Бузову обвинили в подлом плагиате
18:49
Самой сексуальной ведущей дали под зад из-за чемпионата мира в России
18:33
Маршрутка с пассажирами на полной скорости влетела в трактор
18:19
"Развратная" учительница из Омска получила неожиданную поддержку
17:55
Жертве жуткого ДТП под Казанью оторвало голову
17:45
Умерла "первая девушка Бонда"
17:33
Второй сезон музыкального фестиваля Skypark Live! стартует в Сочи
17:32
Опухшая после родов Зейналова показала сморщенную дочь
16:51
Намоталась на столб: очевидцы сняли последствия страшной аварии
16:44
Меган Маркл добила постаревшую Кейт Миддлтон
16:43
Известный актер в ужасе от работы Черчесова в сборной
16:35
В Нижнем Новгороде автобус протаранил шесть машин
16:22
16-летнюю звезду "Папиных дочек" поздравляют с беременностью
16:15
В Волгограде без вести пропал журналист
15:58
Порошенко бросился в ноги Путину после дерзких слов о Крыме
15:56
Названа причина срочной госпитализации Леонтьева
15:36
Молодая жена морит Краско голодом
15:29
Захарова ткнула посла Британии носом в русофобов
15:27
Доверчивую Казанову обобрали на четверть миллиона
15:19
У беременной Рапунцель из "Дома-2" вылезли волосы и "рассосались" губы
15:14
В Москве раненная маньяком девочка с трудом заговорила
15:06
Володин призвал Германию остановить НАТО
14:52
Татьяна Буланова отселяет необычного сына
14:46
Песню Киркорова на Первом канале превратили в бандитский шлягер
14:19
В Омске 26-летнюю учительницу уволили за фото в купальнике
14:13
Валерия после венчания заткнула рты недоброжелателям
14:12
Порошенко мечтает поднять украинский флаг над Севастополем
13:51
Под Москвой в заброшенном лагере найдено тело подростка
13:50
"Я безумно счастлива": Костенко показала младенца
13:37
Ночной перекус: раскрыта тайна пельменей Путина
13:28
В Удмуртии по улицам города ходит медведь
13:22
Ядовитый воздух убивает россиян
13:17
Бузову посадили на кол на глазах скулящей Собчак
13:04
В Ростове пятилетнего ребенка насмерть придавило шкафом
12:52
Родившая Лобода при всех показала нежность с Биланом
12:47
В Петербурге прогулочный катер протаранил мост
12:37
Ворвавшийся на Первый канал Уткин рассказал об аутизме
12:33
В Башкирии турист пытался сделать фото и умер
12:23
Ани Лорак с мужем-турком покидают Россию
12:04
Любовница нашла мертвым известного голливудского актера
11:55
Затравленный Абрамович из последних сил держится за самое дорогое
11:46
"Вы – монстр!": Барановская набросилась на многодетную мать в розовом лифчике
11:43
На севере Москвы из окон больницы вывалились два пациента
11:19
Второклассник упал с турника и умер
11:18
Россиян напугали новыми правилами призыва в армию
11:10
Онкобольной Николаев поразил худобой
11:03
Известный российский актер умер после болезни
10:53
В России стали чаще падать самолеты
10:38
Собчак в вате: Самые странные наряды Премии МУЗ-ТВ
10:34
"Позор для страны": нелепый клип Малинина к ЧМ-2018 вызвал отвращение
10:10
Воткнувший нож в сердце школьницы маньяк сослался на амнезию
10:03
В Екатеринбурге поймали убийцу трех женщин
09:50
Из лагеря на Урале госпитализированы 62 ребенка
09:36
Лера Кудрявцева впервые откровенно о беременности
09:29
Жена осталась дома: кураж Овечкина в клубе сняли на видео
09:12
Алферова высказалась о разрыве с Бероевым
08:35
Меркель отшила Трампа из-за России
08:27
"Не можем быть вместе": Егор Крид поставил точку в отношениях с Дарьей Клюкиной
08:27
Запад объявил об огромной победе Путина
08:07
Знаменитая теннисистка умерла от рака
22:13
Изможденный Билан забрал тарелку у красавчика Лазарева
22:11
У Зудиной возникли вопросы из-за выходки Машкова
22:00
"Мы его теряем": Пугачеву умоляют спасти опустившегося Киркорова
21:50
Чехова отвлекла выпирающим бюстом от располневших ног
21:45
Волочкова с "куриным задом" совершила дерзкое нападение
21:32
Нагоняй от Путина ускорил ленивых чиновников
21:20
Порошенко плюнул на минский формат
21:13
Ребенка-инвалида лишили льгот из-за отсутствия удостоверения ветерана войны
21:05
"Меня можно поздравить": Тодоренко с большим животом сделала заявление
20:57
Живодеры в Тюмени засунули кошке чупа-чупс в задний проход
20:46
Казах попытался ввезти в Тюмень 21 тонну насвая
20:15
Нагиев утонул в пышной груди Семенович
19:47
Максакова бьется за миллиардное наследство убитого супруга
19:23
Володин: Интенсивность контактов Госдумы и бундестага растет
19:21
Оскандалившийся Панин обозвал Хабенского путаной
19:16
Наездница Бузова потеряла платье на красной дорожке
19:15
Секс и восторг: роскошная Лобода появилась на публике впервые после родов
19:09
Караулова пришла на открытие премии МУЗ-ТВ с декольте до пупа
18:33
Елизавета II перенесла срочную операцию
18:11
Началова рассекретила богатого жениха
18:01
Худрука театра уволили за сексуальные домогательства
17:53
Ведущий кулинарного шоу покончил с собой
17:49
Британию выставили на посмешище из-за нападок на Россию
17:37
Москвич воткнул нож в сердце 11-летней девочке
17:08
Машков оправдался за жуткую подставу с театром Табакова
17:03
Совет на выходные
17:00
Футболистам посоветовали чаще мастурбировать на ЧМ-2018
16:54
Учитель-педофил из Удмуртии получил срок за развращение школьниц
16:44
Солист популярной группы скончался после долгой болезни
16:30
"Не стало Леньки": умер актер из фильма "Любовь и голуби"
16:24
Жительница Екатеринбурга избила полицейского пельменями
16:10
В Госдуме нашли компромисс в вопросе изучения родных языков
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Театр Джигарханяна сотряс новый скандал
Возбужденный Киркоров набросился на Бузову без трусов
"Мы его теряем": Пугачеву умоляют спасти опустившегося Киркорова
"Не можем быть вместе": Егор Крид поставил точку в отношениях с Дарьей Клюкиной
Меган Маркл добила постаревшую Кейт Миддлтон
Онкобольной Николаев поразил худобой
Культура

Певицу Монеточку затянули в страшный скандал

Лиза Монеточка. Фото: instagram.com/monetochkaliska
Певица Лиза Монеточка, которая метеором влетела в российский шоу-бизнес еще три года назад, стала объектом пристального внимания многочисленных критиков. Причины нападок недоброжелателей самые разные.
прочитано 433 раза

Среди своих многочисленных поклонников певица Елизавета Гырдымова, более известная как Лиза Монеточка, успела завоевать популярность еще в 2016 году, когда на свет появился ее первый альбом "Психоделический клауд рэп". Фанаты ценят ее творчество за тексты, в которых сочетается легкая ирония и серьезные проблемы, а также за приятную музыку.

В 2018 году вышел очередной альбом Монеточки, получивший название "Раскраски для взрослых". К этому моменту слава исполнительницы среди любителей новых форм на поп-сцене успела прогреметь на всю страну. Музыкальные критики успели назвать ее голосом поколения 20-летних и едва ли не новым Виктором Цоем. Об успехе Монеточки говорят и объективные показатели – билеты на концерты юного дарования распродаются буквально в день старта продаж.

  

Однако мнения публики все же разделились. Так, появились критики, которые стали отчитывать Монеточку за отсутствие развития и повторяющиеся мотивы в текстах. К музыке предъявить такую же претензию они не смогли – тут, наоборот, исполнительницу начали ругать за слишком резкие перемены и чересчур смелые эксперименты.

"За два года никакой интересной работы и трансформации в ее работе с голосом и вокальностью не произошло", – цитирует сайт "Комсомольская правда" журналистку Юлию Вахонину. "Ангельский, детский голос, наивность и девственность звучания ее голоса – все это было еще в 2016 году", – отрезала она.

Не смогла журналистка похвалить и перемены в музыкальном звучании. Более того, Юлия Вахонина услышала в треках Монеточки откровенный плагиат. По ее словам, песня "Каждый раз" списана с хита Daft Punk – Get Lucky, а музыкальное сопровождение "Нимфоманки" повторяет трек After Dark, которую исполняла команда Tito & Tarantula.

"Вы бессознательно начинаете "любить" эти песни Монеточки, не за их оригинальность, а за то, что ваш мозг слышит известный и любимый мотив. Это и вызывает аудиовлюбленность", – уверена журналист. Она считает, что такой подход – это откровенный обман слушателей. Примечательно, что ранее один из первых хитов Лизы Монеточки – "Мама, я не зигую" – слушатели называли то ли пародией, то ли плагиатом на песню Стаса Костюшкина "Девушка, я не танцую".

 

Автор: Геннадий Куприянов9 июня 2018, 20:40

комментарии

Политика

Дернешься – врежу: Путин напугал трусливого Порошенко
Захарова ткнула посла Британии носом в русофобов
Порошенко бросился в ноги Путину после дерзких слов о Крыме
Ночной перекус: раскрыта тайна пельменей Путина

Шоу-бизнес

Раскрыта шокирующая причина смерти мужа Аллегровой
Волочкова показала интимное место на всю страну
Собчак проболталась о родах Кудрявцевой
Довел до слез: Агутин обличил одряхлевшего Гафта

Проишествия

В Грузии толпа до полусмерти забила россиянина
В Москве раненная маньяком девочка с трудом заговорила
Театр Джигарханяна сотряс новый скандал
Воткнувший нож в сердце школьницы маньяк сослался на амнезию

Lifestyle

Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Умер автор хитов Киркорова
Шоу-бизнес

"Не можем быть вместе": Егор Крид поставил точку в отношениях с Дарьей Клюкиной

Холостяк положил конец роману
Шоу-бизнес

Ани Лорак с мужем-турком покидают Россию

Певица объяснила поступок
Шоу-бизнес

"Я безумно счастлива": Костенко показала младенца

Супруга Дмитрия Тарасова поделилась радостью
Шоу-бизнес

16-летнюю звезду "Папиных дочек" поздравляют с беременностью

Звезда опубликовала фото в соцсетях

Гороскоп

Совет на выходные
"Появился мужчина": Шнуров развелся из-за бесконечных измен
Рождение детей дорого стоило Курниковой и Иглесиасу
Специалист: Наташа Королева вовремя сменила партнера

Фоторепортажи

Собчак в вате: Самые странные наряды Премии МУЗ-ТВ
Изможденный Билан забрал тарелку у красавчика Лазарева
Караулова пришла на открытие премии МУЗ-ТВ с декольте до пупа
Престарелый Зайцев связался с любовницей Баскова

Спорт

Ворвавшийся на Первый канал Уткин рассказал об аутизме
"Позор для страны": нелепый клип Малинина к ЧМ-2018 вызвал отвращение
Жена осталась дома: кураж Овечкина в клубе сняли на видео
Футболистам посоветовали чаще мастурбировать на ЧМ-2018

Регионы

В Петербурге умерла звезда "Улиц разбитых фонарей"
"Развратная" учительница из Омска получила неожиданную поддержку
Нагоняй от Путина ускорил ленивых чиновников
Худрука театра уволили за сексуальные домогательства
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru