Умерла режиссер Кира Муратова

На Украине скончалась прославленный советский режиссер, актриса и сценарист Кира Муратова. Подробности случившегося устанавливаются.

Деятель кино умерла в Одессе – там Муратова провела многие годы жизни. Об этом рассказал журналист и телепродюсер Юрий Минзянов.



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"Ушла Кира… с ней целая эпоха", – цитирует его РИА ФАН. По предварительным данным, Муратова скончалась после тяжелой болезни.

О смерти Муратовой уже высказались несколько ее коллег. Режиссер Алексей Попогребский заявил, что всегда восхищался ее особым образом мышления и взглядом на мир.

По его словам, такого дара нет ни у кого. "Все ее фильмы – это особый голос, особый взгляд, особый строй мысли, специфический. Мир, который она строила в кино, – ее собственный мир. Она так живет, так разговаривает, и на экране это многого стоит", – добавил режиссер.

Муратова создала порядка 20 картин. Среди самых известных – "Короткие встречи", "Астенический синдром", "Долгие проводы" и другие. В последнем фильме режиссера "Вечное возвращение" снялись такие известные артисты, как Олег Табаков и Рената Литвинова.