Тяжелобольную звезду фильма "Брат-2" готовят к операции

Актер Дмитрий Орлов срочно госпитализирован. По данным Telegram-канала Mash, у 46-летнего артиста обнаружили серьезное заболевание. В скором времени ему предстоит сложная операция.
Между тем сам актер опроверг сообщения о болезни. "Я жив и здоров. Великолепно все", – заявил он сайту телеканала "360".
Дмитрий Орлов получил широкую известность после съемок в фильме "Сестры" Сергея Бодрова – младшего. До этого он сыграл бандита в культовой ленте "Брат-2".
Безногий карлик-гей станет следующим триумфатором
Мужчина заказал проведение ДНК-теста
Певица дала откровенное интервью
Артистка не получила серьезных травм