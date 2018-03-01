Главные ТВ-премьеры марта

Долгожданная весна наступила, хоть пока только и на календаре. Однако не стоит отчаиваться – март будет щедрым на ТВ-премьеры. Киномарафоны к 8 марта, сериальные новинки и долгожданные продолжения уже полюбившихся историй подарят телезрителям свое весеннее тепло.

Stand-up шоу "Комик в городе"

На ТНТ с 4 марта в 22:00

Новое юмористическое шоу с Русланом Белым (постоянным участником Comedy Club), по обещанию авторов, полностью поменяет порядок вещей: если раньше про Россию шутили из Москвы, то теперь настало время сменить локацию. Руслан Белый отправится в большой тур по России и изучит особенности городов. Узнав о местных традициях, культуре, а также мнениях известных жителей, Руслан будет стебать город со сцены. В первом сезоне можно будет увидеть Казань, Челябинск, Самару, Уфу, Саратов, Волгоград, Екатеринбург, Тюмень, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Краснодар Сочи и даже родной город Руслана – Воронеж.

Киномарафон с Джулией Робертс

На Sony Channel 8 марта в 01:35, 20:00, 21:40, 23:55

Красотка Джулия Робертс будет блистать 8 марта в одних из самых лучших своих фильмов: "Мачеха", "Свадьба лучшего друга", "Ешь, молись, люби" и "Близость" на Sony Channel. Пожалуй, лучший киновыбор для 8 марта: истории о любви и отношениях, поисках самой себя и семейном счастье придутся по душе любой женщине.

"Вспомнить все"

На TV 1000 14 марта в 20:10

ТВ-премьера футуристического фильма о мире, в котором новые воспоминания можно внедрить путем имплантации фантазий в сознание, обратившись в специальную компанию. Главный герой – рабочий-строитель так и поступает, отважившись изменить привычный ход жизни. Однако что-то пошло не так, и система дала сбой во время процедуры: вместо новых воспоминаний у героя обнаруживаются невероятные бойцовские навыки, о владении которыми он даже и не подозревал.

"Власть в ночном городе"

3 сезон на Spike c 8 марта в 21:00 по будням

Продолжение истории о Джеймсе Сент-Патрике – владельце респектабельного ночного клуба. Джеймс ведет двойную игру: его клуб – всего лишь прикрытие для отмывания денег, полученных от продажи наркотиков. На самом деле он руководит обширной сетью сбыта, а клиенты знают его под прозвищем Призрак. Как будет развиваться судьба Джеймса и удастся ли ему избежать тюрьмы – смотрите в 3 сезоне на канале Spike.

"Мамаша"

На Paramount Comedy с 6 марта по вторникам в 21:00

Популярный американский ситком "Мамаша" – полная юмора история матери-одиночки двоих детей Кристи, которая решила завязать с алкогольной и наркозависимостью и перебраться в Калифорнию в поисках лучшей жизни. Но все не так просто в жизни женщины, ведь ее мать и 17 летняя дочь Вайолет так же, как и она, недавно побороли зависимость и теперь хотят прийти к взаимопониманию. Но ситуация осложняется тем, что Вайолет беременна, а на алименты отца второго ребенка Кристи рассчитывать не приходится.

"Спящие"

Премьера 2 сезона на Первом канале с 5 марта в 21:30

Сериал "Спящие" – история о полковнике ФСБ Андрее Родионове, который занимается расследованием громких преступлений, связанных с иностранными спецслужбами. Однажды он узнает детали операции, в которой задействованы "спящие" агенты, но теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в России, все-таки происходит. Андрея обвиняют в провале операции и увольняют из органов, но неофициально оставляют на агентурной работе. Во втором сезоне героя ждут новые приключения и неожиданные повороты судьбы. В главной роли актер Игорь Петренко.