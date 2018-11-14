Путин сделал Билана заслуженным артистом России

Владимир Путин присвоил Диме Билану звание заслуженного артиста России. Певец отмечен за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность, пишет "ФедералПресс".
Артист дважды представлял Россию на международном конкурсе "Евровидение" в 2006 и 2008 годах. В первый раз он занял второе место, а из второй поездки вернулся с победой.
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