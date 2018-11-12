Умер легендарный автор комиксов Стэн Ли

В медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе в возрасте 95 лет ушел из жизни легендарный автор комиксов Marvel Стэн Ли, передает TMZ со ссылкой на его дочь. Сообщается, что мужчине стало плохо у себя дома в Голливуде, откуда его доставили в больницу на скорой помощи. Однако усилия врачей оказались напрасны.

Стэн Ли широко известен всем фанатам комиксов. Также он снялся в эпизодических ролях во всех фильмах Marvel.