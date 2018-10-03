Когда шоу "Слава богу, ты пришел!" вернется на экраны
Программа жила на телевидении с 2006 по 2010 годы. Стало известно, кто теперь будет судить импровизации звездных гостей и вести "Слава богу, ты пришел!".
Шоу имело у зрителей большой успех. По сюжету четверо знаменитостей по очереди оказывались в предлагаемых обстоятельствах. Там они должны были импровизировать, взаимодействуя с актерами. Гостям "Слава богу, ты пришел!" выдавали костюм и отправляли в комнату.
Затем звезды должны были придумать смешную импровизацию. Артисты произносили фразу "Слава богу, ты пришел!", приветствуя гостей. Вел программу Михаил Шац, а судили Андрей Ургант, Александр Цекало и Вадим Галыгин.
Перезагрузка шоу "Слава богу, ты пришел!" стартует на канале СТС 26 октября, передает Teleprogramma.pro. Ведущим станет актер Игорь Верник. Судить импровизацию гостей будет шоумен Сергей Светлаков. Креативным продюсером шоу стал резидент Comedy Club Александр Незлобин.
Гостями первого выпуска "Слава богу, ты пришел!" станут Гарик Сукачев, Максим Галкин, Вадим Галыгин и Татьяна Навка. В свою очередь Светлаков и Незлобин рассказали, что будут отвечать за появление нового юмора на СТС. По их словам, "Слава богу, ты пришел!" даст звездным гостям возможность посмотреть на себя с новой стороны и раскрыться.
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