В шоу "Уральские пельмени" произошел новый раскол

Артисты Андрей Рожков и Вячеслав Мясников перестанут участвовать в гастрольных турах коллектива. Об этом сообщил их PR-менеджер Константин Кудрявцев.

В многострадальном коллективе случился новый раскол. Дело в том, что актеры создают новое концертное шоу "Веселые пельмени" и займутся его развитием.

Первыми новую программу в сентябре-октябре этого года увидят жители Красноярска, Новосибирска, Омска, Тюмени и Челябинска, передает Ura.ru. В свою очередь Мясников на своей странице в Instagram написал, что "Уральские пельмени" не развалились. Во всяком случае, телезрители отсутствия любимых артистов на заметят. По его словам, команда в полном составе продолжит сниматься в выпусках шоу для СТС.

Директор шоу "Уральские Пельмени" Евгений Орлов объяснил, что "Веселые пельмени" – это продукт "Уральских пельменей". "Дело в том, что при участии Андрея Рожкова и Вячеслава Мясникова было придумано столько номеров, что они уже не вмещаются в одно выступление, поэтому мы решили пойти на такой эксперимент", – сказал Орлов. Также он добавил, что в гастролях вместо двух звезд будут участвовать другие – "молодые открытия".

Публикация от Вячеслав Мясников. (@miasnikov.s) 29 Авг 2018 в 1:04 PDT

Напомним, ранее уже ходили слухи о расколе в "Уральских пельменях". Они появились после того, как в 2015 году из команды ушел продюсер, актер Сергей Нетиевский. Коллектив обвинил его в краже денег, тот ответил похожими претензиями в адрес коллег.