В сериал "Ивановы-Ивановы" взяли звезду Playboy

В стартующем на СТС в марте очередном сезоне картины, кроме уже полюбившихся зрителям героев, появятся и новые. Начинающая актриса Мария Лиман рассказала о подробностях съемок.

Девушка – единственная россиянка, которая появилась в календаре популярного мужского журнала Playboy. Теперь она предстанет в новом амплуа.

Практически каждый день Мария проводит на съемочной площадке сериала "Ивановы-Ивановы". Она даже встретила там свой день рождения.

"Мне выделили в этом фильме несколько эпизодических ролей. Одна из них – менеджер автосалона. По сюжету главная героиня Лида приревновала меня к мужу и выясняет со мной отношения. И не просто на словах, а душит ремнем в машине", – цитирует девушку "Комсомольская правда – Ростов".

Звезда добавила, что серии, в которых она принимает участие, зрители смогут увидеть в апреле. Мечта Лиман – сняться в голливудском фильме. По словам начинающей артистки, ближе к лету она планирует поступить на актерские курсы за границей.

Отметим, что первый сезон сериала "Ивановы-Ивановы" снискал большой успех у зрителей. В нем рассказывается история о том, как двух младенцев перепутали в роддоме. Один из них оказался в семье обеспеченных родителей, другой – в крайне стесненных условиях. Когда парням исполнилось по 16 лет, их воронежские семьи встретились, чтобы обменяться детьми.