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Культура

Почему Козловский отказался от главной роли в "Матильде"

Данила Козловский. Кадр из фильма "Матильда"
Козловский считает, что нападки на "Матильду" провоцируют агрессию, "самую страшную цензуру снизу". Это накладывает огромную ответственность.
прочитано 398 раз

Актер Данила Козловский давно хотел поработать с режиссером Алексем Учителем. Такой шанс представился, когда Учитель приступил к работе над фильмом о Матильде Кшесинской. Роль, на которую пробовался актер, оказалась ему "не по зубам".

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 Данила Валерьевич Козловский

Данила Валерьевич Козловский Актер

"Шла речь о том, чтобы играть Николая II, и шли пробы, но я отказался. Где я и где Николай II. Я понимал, что у меня не получится сделать это убедительно и достоверно. Все-таки мы очень разные", – заявил Козловский во время трансляции "ВКонтакте". Как отметил актер, роль Воронцова показалась ему более подходящей. Во всяком случае, роль графа актер посчитал для себя более органичной, чем роль Великого Князя.

В ходе трансляции Козловский упомянул и главного противника картины, депутата Государственной Думы Наталью Поклонскую. По его мнению, ее позиция только провоцирует агрессию.

"Главное, что подобные действия провоцируют самую страшную цензуру снизу, в этом смысле надо понимать и ответственность. Когда люди начинают атаковать кинотеатры, кидать бутылки со смесью в студию. Я считаю, это бессмысленно и не имеет никакого основания. Я видел картину и того, о чем всех так настойчиво предупреждает госпожа Поклонская, там нет… Я не против, если человеку не понравится фильм, но только после того, как он его посмотрит", – сказал Козловский.

К слову, ажиотаж и шумиха вокруг картины сделали ей отличную рекламу. Сообщается, что билеты на премьеру расхватали менее чем за сутки. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

Автор: Алексей Минин8 сентября 2017, 20:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Данила Козловский неожиданно ослеп

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