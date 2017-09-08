Почему Козловский отказался от главной роли в "Матильде"

Козловский считает, что нападки на "Матильду" провоцируют агрессию, "самую страшную цензуру снизу". Это накладывает огромную ответственность.

Актер Данила Козловский давно хотел поработать с режиссером Алексем Учителем. Такой шанс представился, когда Учитель приступил к работе над фильмом о Матильде Кшесинской. Роль, на которую пробовался актер, оказалась ему "не по зубам".

"Шла речь о том, чтобы играть Николая II, и шли пробы, но я отказался. Где я и где Николай II. Я понимал, что у меня не получится сделать это убедительно и достоверно. Все-таки мы очень разные", – заявил Козловский во время трансляции "ВКонтакте". Как отметил актер, роль Воронцова показалась ему более подходящей. Во всяком случае, роль графа актер посчитал для себя более органичной, чем роль Великого Князя.

В ходе трансляции Козловский упомянул и главного противника картины, депутата Государственной Думы Наталью Поклонскую. По его мнению, ее позиция только провоцирует агрессию.

"Главное, что подобные действия провоцируют самую страшную цензуру снизу, в этом смысле надо понимать и ответственность. Когда люди начинают атаковать кинотеатры, кидать бутылки со смесью в студию. Я считаю, это бессмысленно и не имеет никакого основания. Я видел картину и того, о чем всех так настойчиво предупреждает госпожа Поклонская, там нет… Я не против, если человеку не понравится фильм, но только после того, как он его посмотрит", – сказал Козловский.

К слову, ажиотаж и шумиха вокруг картины сделали ей отличную рекламу. Сообщается, что билеты на премьеру расхватали менее чем за сутки. Картина выходит в российский прокат 26 октября.