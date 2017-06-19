Невеста Козловского: Ощущение, что сейчас все взорвется

Данила Козловский и Ольга Зуева рассказали о своих отношениях. По признанию модели, она обладает взрывоопасным темпераментом, который никак не вяжется с ее ангельской внешностью.

О романе Данилы Козловского и Ольги Зуевой заговорили несколько лет назад, когда актер и модель вместе вышли в свет. Причем если артист был широко известен публике, то о его избраннице никто ничего не знал. Ходили слухи, что Ольга родом из Владивостока, училась в университете на факультете туризма, но бросила. А с Козловским она познакомилась в компании общих друзей в Нью-Йорке, где работала моделью.

"На данный момент я живу на две страны. У меня до сих пор есть дела, друзья, квартира, номер телефона в Нью-Йорке и так далее", – коротко сообщила Зуева. Говорят, сейчас влюбленные живут вместе в самом центре Москвы, в пяти минутах от Кремля. "Идеальный завтрак для меня и Дани – это завтрак дома. Я всегда готовлю завтрак, не важно, во сколько мы просыпаемся", – разоткровенничалась Ольга.

Зуева призналась, что у нее непростой характер, под стать Козловскому. "Я тоже достаточно взрывоопасный человек. Я очень эмоциональная, и у нас бывают моменты, когда эмоциональность зашкаливают с двух сторон. Возникает такое ощущение, что сейчас все взорвется, но как-то не взрывается", – цитирует Ольгу Зуеву НТВ.

С недавних пор заговорили о том, будто Данила и Ольга собираются пожениться. Слухи появились после их поездки в Японию, откуда модель приехала с кольцом с внушительным бриллиантом на безымянном пальце. При этом сама Зуева предпочитает не распространяться об их будущем. "Учитывая наши планы, я думаю, мы будем проводить некоторое время в Нью-Йорке, то есть развиваться в разных направлениях и иметь два дома", – сообщила Ольга.

Отметим, что Козловский и Зуева проводят вместе много времени. С недавних пор Ольга играет главную женскую роль в фильме, режиссером которого является Данила. "Даня как-то очень щепетильно относится к моей внешности в кадре, и мы очень долго обсуждали, что нельзя красить ресницы, что никакой яркой косметики, что никаких кудрей, все должно быть как-то максимально просто", – рассказала невеста актера.