Путин рассказал о выданном Серебренникову миллиарде

Президент России Владимир Путин прокомментировал скандал вокруг Кирилла Серебренникова, подозреваемого в хищении 68 миллионов рублей. Глава государства подчеркнул: если бы власти хотели ограничить деятельность режиссера, не финансировали бы его проекты.

"Серебренников получал государственные средства. Это говорит о том, что никакой цензуры, никакого давления – ничего нет. Просто не давали бы государственные деньги, вот и дело с концом, если бы хотели ограничить его творческую деятельность", – заявил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что Серебренников получал из госбюджета немалые средства, передает ТАСС. "Если вы посмотрите, финансирование по линии правительства – где-то 300 миллионов, а по линии московского правительства – 700 миллионов за два-три года", – пояснил он.

Таким образом, за пару лет режиссер получил на развитие своих проектов около миллиарда рублей. При этом у следствия есть вопросы только к тому, законно ли Серебренников расходовал деньги. "Несмотря на то что он находится под домашним арестом, это не значит, что он в чем-то виноват. Виноват или нет, может определить только суд", – добавил Путин.

Если следственные органы выяснят, что кто-то другой нарушает законодательство, его тоже привлекут к ответственности, заверил российский лидер. "Контролирующие организации работают по поверке всех средств, получаемых всеми, практически без исключения, деятелями искусства, которые получают их из казны", – сказал глава государства.

Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что к режиссеру Никите Михалкову у властей вопросов нет. "Если по Михалкову будут какие-то данные – и его будут проверять", – заключил Путин.

Напомним, 22 августа стало известно, что Кирилла Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге во время съемок фильма "Лето". Его заподозрили в хищении 68 миллионов рублей. Позже Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о помещении режиссера под домашний арест.

