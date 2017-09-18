Фильм Джоли отправили на "Оскар" от Камбоджи

Камбоджа выдвинула на премию "Оскар" фильм Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца". Картина посвящена местной писательнице и правозащитнице Лунг Анг.
Фильм получил финансирование от онлайн-сервиса Netflix. Картина выйдет в прокат в США, что позволит ей принять участие в конкурсе на престижную премию, передает Variety.
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