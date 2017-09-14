Мультфильм "Маша и медведь" назвали символом русской агрессии

Литовские депутаты заявили, что медведь в популярном мультике олицетворяет собой русскую агрессию. Кем на самом деле является второй персонаж мультфильма, девочка Маша, парламентарии не сообщают.

Такую версию высказал депутат партии Союз отечества – Христианские демократы Литвы Лауринас Качюнас. Он обратился в совет страны по конкуренции с требованием выяснить, не демпингует ли Россия литовское телевидение. По словам членов партии, российские ТВ-программы, которые закупают литовские каналы, могут демпинговать остальные программы. Причиной подобных заявлений стало увеличение эфирного времени российских ТВ-программ. В январе 2007 года за одну неделю литовские каналы транслировали 79 часов программ российского производства, в 2016 году – 151 час, в 2017 – 198 часов.

Дело тут в их цене – российские стоят дешевле. Литовские политики подозревают, что их дешевизна вызвана субсидиями из России. "Основной вопрос заключается в том, определяются ли различия в ценах на продукцию рыночными законами или субсидиями и другими формами защиты, применяемыми Россией?" —подчеркивает Кашюнас. Он утверждает, что Москва использует телевидение в качестве инструмента мягкой силы для ведения информационной войны.

"Благодаря телевизионным программам она формирует определенные элементы идентичности, "привязывает" людей, которые смотрят эту продукцию к данному культурному и информационному пространству. Ежегодно Россия тратит миллиарды долларов на пропаганду и дезинформацию. Поэтому возможный сброс российского телевизионного производства в этом случае станет важным инструментом для того, чтобы облегчить их выход на внешние рынки", – считает депутат.

Ранее Литва запретила прокат фильма "Викинг", потому что он "является политическим проектом и может представлять угрозу для национальной безопасности" страны. После этого оказался запрещен фильм о супергероях "Защитники" причиной стало то, что в нем, якобы, демонстрируется " чрезмерная мощь российской армии, ее агрессивная военная техника".