У Мединского сдали нервы из-за травли "Матильды"

Министр культуры России обвинил противников фильма в кликушестве и навязывании своих убеждений. В послании, опубликованном на сайте ведомства, Владимир Мединский эмоционально высказался о "православных активистах", выступающих за запрет демонстрации "Матильды".

"Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая г-жа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более не готов разгадывать мотивации разнокалиберных "активистов"-поджигателей, нагло именующих себя "православными". Меня часто попрекают в излишнем консерватизме. И вот как консерватор хочу сказать: подобные самозваные "активисты" дискредитируют и государственную культурную политику, и Церковь", – отметил Мединский.

Он настаивает, что никто, кроме Министерства культуры, не имеет права решать прокатную судьбу фильма. "Любые намерения "инициативщиков" на местах "запретить показ", любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ", – написал министр.

По словам главы ведомства, который является одним из немногих, посмотревших "Матильду", в фильме "нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии". Мединский подчеркнул, что любая полемика о фильме сейчас беспредметна. "Вдвойне абсурдна позиция граждан, которые "фильм не видели, но гневно осуждают" – и даже бравируют этим", – считает он.

Министр призывает руководство правоохранительных органов "обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся "активистов" с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений".

Напомним, полемика разгорелась вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда", который еще не вышел в прокат, с подачи депутата Государственной думы Натальи Поклонской. По ее мнению, лента оскорбляет чувства верующих и порочит образ святого Николая II.

На своих страницах в соцсетях она призывала бойкотировать картину Учителя. В итоге православные активисты сожгли машину адвоката режиссера, закидали его студию коктейлями Молотова и вынудили многие кинотеатры отказаться от показа "Матильды", несмотря на то что фильм получил прокатное удостоверение.