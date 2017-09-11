В Москве отменили показ "Матильды"

В московском кинотеатре "Иллюзион" отменили показ фильма Алексея Учителя "Матильда". Он был запланирован на 18:00 мск 11 сентября.
Было решено отменить показ по техническим причинами, передает "Газета.ru". Напомним, официальная премьера фильма назначена на 25 октября.
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