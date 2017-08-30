Перевозбужденная Хаматова живет в страхе
"Наверно, многие из вас знают, что недавно произошло грустнейшее трагическое событие – под домашним арестом сидит мой коллега. На мой взгляд, несправедливо, незаконно. Мне очень страшно, и я под этим ощущением нахожусь несколько дней. Я – о Кирилле Серебренникове", – заявила актриса со сцены в зале Ратуши.
Также Хаматова призналась, что не готовила речь. Актриса добавила, что рада была приехать в Казань и особенно отметила заслуги своего коллеги, артиста театра имени Качалова Вадима Кешнера, который также получил знак почетного гражданина Казани. По словам Хаматовой, актер сыграл большую роль в ее жизни. После этого в зале Ратуши раздались аплодисменты, передает "Бизнес Online".
Напомним, 22 августа стало известно, что режиссер Кирилл Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге во время съемок своего нового фильма "Лето". Художественного руководителя "Гоголь-центра" обвиняют в хищении 68 миллионов рублей. Позже Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о помещении режиссера под домашний арест.
Новость об аресте режиссера шокировала многих деятелей культуры. Даже на Западе артисты решили поддержать Серебренникова. Так, голливудская звезда Кейт Бланшетт подписала соответствующую петицию.
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