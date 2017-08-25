Судьба Серебренникова предрешена

В истории с задержанием Кирилла Серебренникова не все так просто. Он оказался тем, за счет кого кто-то хочет "убить двух зайцев".

"Не вижу махинаций с деньгами. Я бы сказала, что было какое-то несерьезное распоряжение средствами, которое при большом желании можно назвать мошенничеством, что сейчас и делают. То, что происходит – образцово-показательная порка, для того, чтобы другим неповадно было", - рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

"Серебренников где-то не досмотрел, что-то не продумал, где-то не туда распределил – факты, из-за которых к нему и придрались, определенно есть. Но главное, что его давно хотели убрать с должности. Попытки уже были, но оказались слишком грубыми и некрасивыми. Но в результате все равно сформировалась некая цепочка, которая и повлекла то, что сейчас мы имеем", – уверена она.

Таролог уверена, что режиссер однозначно будет признан виновным, но реального заключения карты не показывают: скорее всего Кириллу назначат условное наказание. "Недоброжелателям удалось извалять Серебренникова в грязи, и вернуться на прежнее место он уже не сможет. Тем не менее, этот талантливый человек не намерен отсиживаться в углу. Режиссер продолжит свой творческий путь, а скандал лишь прибавит ему известности, что несомненно сыграет в плюс в будущем. Человек он очень принципиальный, поэтому для него важно продолжить работу именно в России. Но за рубежом он также найдет интересные площадки для творчества", – сказала медиум.