Мэрилин Мэнсон унизил московских фанатов в Киеве
"Киев! Не хочу лезть в политику, но вы только что нагнули Москву!", – заявил Мэнсон по-английски со сцены. Пользователь Сети Marinaustabashi выложила кадры с концерта в свой Instagram.
Судя по всему, этой фразой певец сравнил реакцию публики на свое шоу в Москве, где он выступал 31 июля, и в Киеве. Видимо, на московском концерте зрители реагировали на Мэнсона недостаточно бурно.
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