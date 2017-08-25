Съемки фильма Серебренникова о Цое заморозят

Создатели картины пришли к мнению, что закончить фильм без Серебренникова невозможно. до этого съемочная группа заявляла, что возможно работа над фильмом будет закончена без Серебренникова: фактически осталось доснять какие-то мелочи.

"Съемочный процесс фильма "Лето" будет заморожен сразу после съемок технических сцен, и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером, и по его заметкам", – сообщил продюсер картины Илья Стюарт. Фильм "Лето" рассказывает о молодых годах рок-музыканта Виктора Цоя, напоминает Интерфакс.



Теперь создатели фильма пришли к окончательному мнению, что закончить картину без режиссера не представляется возможным. Съемочная группа обрародовала соответствующее групповое заявление. "Кирилл Серебренников наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия. Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров. Мы благодарим всех друзей и коллег за невероятную поддержку в эти дни", – говорится в заявлении.

Тем временем защитники Серебренникова опротестовали домашний арест режиссера. В Басманном суде зарегистрированы соответствующие апелляционные жалобы группы адвокатов, представляющих интересы Сереборенникова.



Съемочная группа тем не менее надеется, что ситуация вокруг режиссера вскоре разъяснится и появится возможность доснять почти готовый фильм. Ранее публичную поддержку режиссеру оказал ряд деятелей российской культуры и искусства, а также коллег.

К слову, впервые о кинопродюсере Илье Стюарте эксперты и зрители узнали только в мае 2016 года. Тогда фильм Кирилла Серебренникова "Ученик" получил в Каннах один из призов параллельной программы фестиваля. Ленту выпустила компания Стюарта Hype Production (hype – "шумиха", "скандал", англ.). В июне 2017 года Илья женился на российской актрисе Светлане Устиновой, которая до этого успела побывать замужем за украинским режиссером Марком Горобцом.

