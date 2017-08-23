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Культура

Скандальный фильм о Цое закончат без Серебренникова

Кирилл Серебренников. Кадр из видео youtube.com
Художник и режиссер Андрей Савельев уверен, что фильм Серебренникова "Лето" о Викторе Цое и групе "Кино" съемочная группа может закончить самостоятельно. Все локации и сцены давно прописаны.
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"Съемочная группа приняла решение продолжать работу, поскольку Кирилл прописал все сцены, все локации были подобраны в Петербурге. Вчера я вернулся со съемок, прекрасная съемочная группа, единомышленники Кирилла. Фильм будет доснят. Съемки и сейчас идут, когда мы тут стоим", – цитирует режиссера Андрея Савельева РИА Новости.

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Сюжеты Скандал с Серебренниковым

Кирилл Семенович Серебренников

Кирилл Семенович Серебренников режиссер

Напомним, что съемки фильма о, мягко говоря, малоизвестных и спорных моментах биографии знаменитого рок-музыканта Виктора Цоя начались в Санкт-Петербурге в конце июля. Сценарий к картине написали Михаил и Лили Идовы. Над проектом работает кинокомпания с говорящим названием Hype Film.

Хайп, то есть скандал, сопровождает съемочный процесс с того самого момента, как выяснилось, что в спорной картине Виктор Цой оказывается связан романтическими гомосексуальными отношениями с продюсером группы Юрием Айзеншписем. По сценарию. в группе постоянно возникают склоки, потому что Цоя к продюсеру ревнует барабанщик. 

Ранее Dni.Ru сообщали, что детали сценария на своей странице в Facebook раскрыл режиссер Кирилл Ганин. Ему поступила информация, что Серебренников снимает фильм о кумире 80-90 годов Викторе Цое в несколько необычной трактовке личности музыканта. В новом фильме Цой – гомосексуалист и крутит любовь с продюсером. Серебренников, по мнению Ганина, в своей картине хотел воспроизвести атмосферу того времени. В конце 80-начале 90-х по мнению Серебренникова все либо покупалось и продавалось, либо решалось через интим. 

Тем временем автор сценария картины Михаил Идов утверждает, что заявление о гомосексуальной линии в фильме Серебренникова – бред. Но сюрпризы в фильме, конечно, будут, – уточнил сценарист.

Автор: Алексей Минин23 августа 2017, 21:59
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