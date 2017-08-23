Скандальный фильм о Цое закончат без Серебренникова
"Съемочная группа приняла решение продолжать работу, поскольку Кирилл прописал все сцены, все локации были подобраны в Петербурге. Вчера я вернулся со съемок, прекрасная съемочная группа, единомышленники Кирилла. Фильм будет доснят. Съемки и сейчас идут, когда мы тут стоим", – цитирует режиссера Андрея Савельева РИА Новости.
Напомним, что съемки фильма о, мягко говоря, малоизвестных и спорных моментах биографии знаменитого рок-музыканта Виктора Цоя начались в Санкт-Петербурге в конце июля. Сценарий к картине написали Михаил и Лили Идовы. Над проектом работает кинокомпания с говорящим названием Hype Film.
Хайп, то есть скандал, сопровождает съемочный процесс с того самого момента, как выяснилось, что в спорной картине Виктор Цой оказывается связан романтическими гомосексуальными отношениями с продюсером группы Юрием Айзеншписем. По сценарию. в группе постоянно возникают склоки, потому что Цоя к продюсеру ревнует барабанщик.
Ранее Dni.Ru сообщали, что детали сценария на своей странице в Facebook раскрыл режиссер Кирилл Ганин. Ему поступила информация, что Серебренников снимает фильм о кумире 80-90 годов Викторе Цое в несколько необычной трактовке личности музыканта. В новом фильме Цой – гомосексуалист и крутит любовь с продюсером. Серебренников, по мнению Ганина, в своей картине хотел воспроизвести атмосферу того времени. В конце 80-начале 90-х по мнению Серебренникова все либо покупалось и продавалось, либо решалось через интим.
Тем временем автор сценария картины Михаил Идов утверждает, что заявление о гомосексуальной линии в фильме Серебренникова – бред. Но сюрпризы в фильме, конечно, будут, – уточнил сценарист.
Опытный специалист по полоске на ногте диагностировала меланому
Британцы молятся о здоровье герцогини Кембриджской
Об этом рассказал чудом выживший пострадавший
Никита Пресняков шокировал фанатов