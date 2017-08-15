Том Круз переломал кости на съемках "Миссия невыполнима"

Актер Том Круз получил серьезную травму на съемках шестой части боевика "Миссия невыполнима". Теперь голливудскому красавчику потребуется взять тайм-аут на несколько месяцев для восстановления.

Травму Том Круз получил, выполнив неудачный прыжок во время съемок картины. Звезда боевиков попытался перепрыгнуть с декорации на крышу стоящего рядом здания, но не рассчитал расстояние и ударился о стену. В результате, он сломал две кости голеностопного сустава, сообщает "Газета.Ru".

Как рассказал источник, близкий к съемочному процессу, актер серьезно повредил ногу и теперь будет восстанавливаться в течение нескольких месяцев у себя дома в США. Из-за травмы процесс съемок картины будет приостановлен на четыре месяца.

"Он крупнейшая звезда фильма, и все вращается вокруг него. У руководителей фильма не было другого выхода, кроме как приостановить съемки", – добавил источник.

Напомним, "Миссия невыполнима" – серия фильмов-боевиков, которые выходят в прокат с 1996 года. В центре сюжета – история агента Итана Ханта, которого на протяжении всей серии неизменно играет Том Круз.