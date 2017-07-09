Художника Глазунова погубил московский ураган

Стала известная предварительная причина кончины живописца Ильи Глазунова – острая сердечная недостаточность. Предположительно, художника погубил смертельный ураган, который бушевал в Москве и области в конце мая.

О последних дня жизни Глазунова рассказал его близкий друг, бизнесмен Виктор Хроленко. По словам предпринимателя, участок художника под Москвой серьезно пострадал от непогоды.

"На даче Глазунова в Жуковке снесло крышу, в соседнем лесу повалило 120 деревьев. После этого здоровье Ильи Сергеевича резко ухудшилось", – рассказал он. Хроленко отметил, что у Глазунова был очень слабый голос, когда он в последний раз с ним разговаривал.

"Говорили мы долго, он радовался, что успел открыть "Музей четырех сословий" об истории дореволюционной России, экспонаты к которому он собирал десятки лет. Интересовался, как воспримет народ этот музей", – добавил бизнесмен. Он уточнил, что художник до последних дней работал над мемуарами "Россия распятая", но так и не успел дописать их.

Хроленко заявил, что в последние дни живописец чувствовал себя особенно плохо. Его несколько раз увозили в больницу, передает сайт "Комсомольская правда". "На этот раз врачи оказались бессильны", – резюмировал предприниматель.

Напомним, о кончине Ильи Глазунова стало известно утром, 9 июля. Известно, что теле художника решено перевезти в Сретенский монастырь, где служит настоятелем давний друг живописца.

Отпевание пройдет 11 июля в Храме Христа Спасителя. Предположительно, похоронен Глазунов будет на Новодевичьем кладбище.