Вандалы разгромили могилу Цоя

Вандалы разгромили мемориал, созданный фанатами Виктора Цоя на его могиле на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге, передает РИА ФАН. Хулиганы разбросали цветы вокруг захоронения, перевернули вазы. Отметим, 21 июня 2017 года советскому рок-музыканту могло бы исполниться 55 лет. Дабы почтить память певца, к месту его упокоения со всей страны приезжали поклонники, которые оставили на могиле огромное количество цветов.