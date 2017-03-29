За стеной Цоя на Арбате установят слежку

Начиная с апреля 2017 года стена Цоя на Арбате будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением. О причинах установки камер рассказал глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко. "Скоро наступит лето, на Арбате будет гулять много москвичей и туристов, поэтому нужно оперативно обеспечить контроль над стеной", – цитирует сетевое издание m24.ru депутата. Он добавил, что охранять стену Цоя также будут сотрудники полиции – речь идет о ежечасном обходе.