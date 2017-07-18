Объявлена дата прощания с актером Толоконниковым в Москве

Прощание с актером Владимиром Толоконниковым состоится 20 июля в 11:00 мск в Доме кино Союза кинематографистов России. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Казахстана.

"Вход свободный. Все желающие, коллеги и поклонники приглашаются на церемонию гражданской панихиды", – отметили представители дипмиссии. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище, пишет "Газета.ru".