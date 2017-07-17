В соцсетях запретили фото Винни Пуха

Знаменитый медвежонок, герой детских мультфильмов, оказался под запретом в китайских соцсетях. Все фото и посты с изображением Винни Пуха удалены.

Власти Китая приняли решение запретить размещение любых изображений медвежонка в интернете, передает Sky News. В соцсетях Sina Weibo и WeChat уже ликвидированы все посты и фото с Винни Пухом.

При поиске героя мультфильмов в интернете появляется сообщение, что "этот контент вне закона". Как уточняет издание, решение о запрете Винни Пуха принято в стране в связи с тем, что его часто сравнивают с председателем КНР Си Цзиньпином. На данный момент власти готовятся к осеннему съезду Коммунистической партии Китая (КПК) и стремятся консолидировать общество.

Напомним, в прошлом году знаменитый мультипликационный герой отметил 90-летие. В честь юбилея Винни Пуху придумали нового друга – пингвина.

Авторы сказочного персонажа вдохновились малоизвестной фотографией создателя медвежонка Алана Александра Милна с сыном. На снимке Кристофер Робин играет с пингвином. "Мысль о встрече Пуха с пингвином казалась не более необычной, чем его встреча с кенгуру и тигром в лесу Суссекса", – пояснил один из создателей нового героя.