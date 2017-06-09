Кобзон в восторге от талантов Панина

Актер Алексей Панин, находящийся в центре внимания общественности, заявил представителям СМИ о своей востребованности в профессии. Кроме того, он добавил, что его считают хорошим актером такие метры отечественной сцены, как, в частности, Иосиф Кобзон.

Несмотря на скандальную популярность из-за видеороликов якобы с его участием, Панин на отсутствие ролей не жалуется. По его словам, у него по-прежнему достаточно работы в театре и кино, и "информационный шум" этому не помеха.

Также на пресс-конференции Алексей подчеркнул, что его считают хорошим актером Иосиф Кобзон, Станислав Говорухин и Владимир Бортко. Более того, он утверждает, что такого же мнения о его профессиональных качествах придерживалась и Людмила Гурченко.

В свою очередь народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон подтвердил, действительно считает Панина достойным актером. "Что касается его творческих возможностей, то я считаю, что он талантливый человек", – цитирует Кобзона НСН. При этом он добавил, что не хочет комментировать его семейные тяжбы и взаимоотношения с дочерью.

Как писали Dni.ru, Алексея Панина могут лишить родительских прав из-за обращений активистов в Следственный комитет и МВД. Возмущенная общественность собирает голоса под петицией о том, чтобы актера принудительно лечили.

При этом сам актер заявил, что ему на это "абсолютно все равно" и он не никак не реагирует на это. "Мне параллельно, что делают какие-то активисты... Мне все равно, я живу своей жизнью, и мне наплевать. Как придут органы опеки – тогда и поговорим", – прокомментировал ранее свое отношение к ситуации Панин.