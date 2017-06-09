В России Ди Каприо отказали в возможности сыграть Путина

Юрий Грымов прокомментировал идею о том, что президента России Владимира Путина в фильме может сыграть Леонардо Ди Каприо. По мнению режиссера, выбрать актера, внешне похожего на главу государства, – не самая лучшая мысль.

Юрий Грымов не согласен с мнением своего американского коллеги Оливера Стоуна по поводу того, что Леонардо Ди Каприо или Джереми Реннер могли бы сыграть Владимира Путина в художественном фильме. "Я вообще не сторонник, когда в картину берутся актеры, которые похожи на персонаж. Вспомните Высоцкого с резиновым лицом в фильме "Спасибо, что живой", – цитирует режиссера НСН.

По мнению Грымова, внешнее сходство реальной личности и его экранного воплощения не так уж и важно. Главное – убедительная и честная актерская работа, благодаря которой зрители "принимают правила игры".

Напомним, с 12 по 15 июня в США состоится премьера многосерийного документального фильма Оливера Стоуна о российском президенте Владимире Путине, основанного на записанных интервью. Четырехсерийную ленту покажет телеканал Showtime.

В преддверии выхода картины на экраны режиссер в интервью журналистам заявил, что не рискнул бы снимать художественный фильм о Путине. Однако, по мнению Стоуна, на роль российского лидера могли бы претендовать голливудские актеры Леонардо Ди Каприо или Джереми Реннер, которые похожи на него внешне.

Также режиссер признался, что был очарован Путиным. Он подчеркнул, что 19 часов бесед с российским президентом прошли в обстановке, которую никак нельзя назвать "показным богатством".