Запад разглядел странности в признаниях Путина

Иностранные журналисты, проанализировав интервью президента России Владимира Путина режиссеру Оливеру Стоуну, нашли ряд "странных моментов". Однако они "мало что для себя открыли".

Представители СМИ были удивлены одним из эпизодов интервью: на записи видно, что собеседники едут в автомобиле слишком "гладко" для обычно загруженных московских улиц. При этом журналисты издания Bloomberg в своем аналитическом материале называют Путина российским "лидером-мачо".

Однако тот факт, что президент России остался равнодушен к классике американского кинематографа, их обидел. Отмечается, что он с "каменным лицом" посмотрел сатиру Стенли Кубрика о ядерном конфликте между США и СССР.

Аналитикам показались странными слова Путина об Эдварде Сноудене. Российский лидер отметил: "...нам сказали, что он хотел бороться против нарушения прав человека", поэтому Россия предложила убежище американцу.

Представители западного издания не поняли чувства юмора российского лидера. Так, Владимир Путин сказал режиссеру, что у него как у президента не бывает "неудачных дней", потому что он мужчина. "Я не женщина, у меня не бывает плохих дней. Я никого не хочу обидеть – это в самой природе вещей. Ведь бывают определенные естественные циклы", – сказал глава государства.

Также журналисты отметили: формат интервью, использованный знаменитым режиссером, якобы позволяет Путину задавать тон беседы. Кроме того, аналитики посчитали, что Стоун избегает проверять заявления российского президента на достоверность и интервьюировать оппозиционеров.