Режиссер рассказал о "хорошей даче" Путина

Оливер Стоун в преддверии показа своего четырехсерийного фильма, основанного на беседах с Владимиром Путиным, раскрыл несколько подробностей личности российского лидера. Президент России – хороший шахматист, спортсмен и совсем не олигарх.

Стоун, по его собственному признанию, был очарован Путиным. 19 часов бесед с российским лидером, по словам режиссера, прошли в обстановке, которую никак нельзя назвать "показным богатством": не было ни предметов роскоши, ни яхт или дворцов. Но американец отметил, что у президента России "хорошая дача".

При этом один из влиятельнейших людей мира показал, что ничто человеческое ему не чуждо. "Он водит собственный автомобиль и мыслит как шахматист", – сказал режиссер в интервью The New York Post. "И любит женщин, – добавил Стоун. – Он оживился, когда моя жена была рядом".

Отметил режиссер и отличную физическую форму российского президента. "Он сказал мне, что спит очень хорошо", – поделился интервьюер. "Если бы я был им, я был бы нервной развалиной... Видимо, дзюдо помогает", – намекнул Стоун на черный пояс Путина. К слову, дзюдо глава России увлекается с 11 лет.

С 12 по 15 июня в США состоится премьера многосерийного фильма Оливера Стоуна о российском президенте Владимире Путине, основанного на записанных интервью. Четырехсерийную документальную ленту покажет телеканал Showtime.