Путин отбил гейскую провокацию известного режиссера

В рамках интервью для документального фильма о российском лидере Оливер Стоун задал ему провокационный вопрос. Режиссер решил узнать у Владимира Путина, как бы тот себя повел, оказавшись в душевой с гомосексуалистом.

В беседе с главой государства Оливер Стоун упомянул российский закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма. Режиссер поинтересовался у Владимира Путина, не видит ли он признаков дискриминации в документе. Президент заверил, что граждан с нетрадиционной ориентацией в нашей стране не притесняют.

Стоун решился на провокацию и спросил, что делал бы российский лидер, окажись он в одной душевой с гомосексуалистом. Путин ответил с присущим ему чувством юмора. "Я бы предпочел не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать?" – цитирует политика Bloomberg. "Но Вы знаете, я мастер дзюдо", – напомнил он.

Интервью американскому режиссеру Путин дал в рамках подготовки посвященного ему документального фильма, который будет идти на телеканале Showtime с 12 по 15 июня. Лента поделена на четыре части продолжительностью два часа.

В разговоре со Стоуном глава государства представил возможный сценарий в случае вооруженного конфликта между Россией и США. По его словам, не выжил бы никто.

Как писали Dni.Ru, Путин высказался и по поводу взаимодействия двух держав в целом. Он не исключил положительных изменений в российско-американских отношениях.