В пресс-службе Михалкова извинились за мат

Неизвестные взломали почту пресс-службы известного режиссера Никиты Михалкова. Проникновение в систему зафиксировали технические специалисты.

"Если вы получили сегодня (либо получали ранее) какие-либо письма/рассылки/обращения и т. д. с нестандартным, нецензурным, некорректным содержанием, приносим вам свои извинения", – гласит сообщение пресс-службы, которое оказалось в распоряжении Dni.Ru. О том, кто именно получил доступ к электронной почте представителей деятеля кино, ничего неизвестно.