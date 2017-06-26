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В Испании Сальвадора Дали выкапывают из могилы

Сальвадор Дали. Фото: Luiz Alberto/Keystone Features/Getty Images
Мадридский суд постановил эксгумировать останки великого живописца Сальвадора Дали для того, чтобы разрешить скандальную ситуацию с наследством. Дело в том, что 60-летняя жительница Испании провозгласила себя внебрачной дочерью художника и теперь претендует на часть его состояния.
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Как утверждает Пилар Абель, у Дали был роман с ее матерью в 1955 году. Женщина работала горничной в семье художника. В то время Дали был женат на Гале и детей у них не было, передает "Газета.ru".

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Для того чтобы доказать свое родство с великим сюрреалистом, женщина обратилась в суд в 2015 году. Однако эксперты не нашли никаких биологических следов или личных предметов Дали, на основе которых можно было бы провести ДНК-экспертизу. Именно поэтому было решено провести эксгумацию останков живописца. Если родство Абель и Дали будет доказано, то она будет претендовать на солидную долю его наследства.  

О личности Пилар Абель известно немного. Женщина родилась в Испанском городе Жирон. Она зарабатывает на жизнь чтением карт Таро. 

Напомним, Сальвадор Дали умер в 1989 году в Испании в возрасте 85 лет. Он был похоронен в своем родном городе Фигерасе в северо-восточной части Каталонии на территории знаменитого Театра-музея.  

Напомним, Гала была главной женщиной и музой в жизни Дали. Художник прожил с ней вместе всю жизнь, не уставая восхищаться ею и боготворить. Тем не менее их отношения нельзя назвать простыми. Известно, что Гала часто изменяла Дали, и он тяжело переживал ее неверность. 

Автор: Рудольф Великолепный26 июня 2017, 16:54

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