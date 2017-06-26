Зрителями "Ночи русского балета" в метро стали более 200 человек

В ночь на 26 июня на станции "Новослободская" Кольцевой линии Московского метрополитена прошла "Ночь русского балета". Артисты театра "Кремлевский балет" Государственного Кремлевского дворца исполнили лучшие партии из таких произведений хореографического искусства как "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Дон Кихот" и другие. Зрителями мероприятия стали свыше 200 человек – футбольные болельщики и гости, приехавшие в Москву на матчи Кубка конфедераций. "Уверены, что у гостей останутся самые теплые и яркие воспоминания о посещении нашей гостеприимной Москвы и поездках в столичном метро", – цитирует агентство городских новостей "Москва" первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.