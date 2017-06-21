Трагедия жизни Валерия Золотухина

21 июня – день рождения известного советского и российского актера театра и кино Валерия Золотухина. Он был талантливым артистом и потрясающе добрым человеком, стойко перенесшим все удары судьбы.

Мужеству и выносливости Золотухину пришлось учиться с самого детства. В шесть лет Валерий тяжело заболел – врачи диагностировали у него туберкулез коленного сустава. Из-за этого недуга ребенку пришлось целых три года пролежать в постели, а потом заново учиться ходить.

Однако мучения Золотухина не прошли даром. Они подарили ему внутреннюю силу и опыт, которые в итоге и сыграли ключевую роль при приеме в театральное училище. Золотухин очаровал комиссию и его взяли с первого раза, при конкурсе сто человек на место.

Позже, когда Валерий стал успешным актером он не потерял человечности и не зазнался. Золотухин с удовольствием принимал у себя дальних родственников и земляков, добывал для них места на спектакли.

Как сам признавался актер, он всегда был влюбчивым, эмоциональным человеком. Может быть, именно поэтому личная жизнь всегда протекала у него бурно. Однако в отношениях с женщинами актеру не везло.

Так, первый брак Золотухина с актрисой Ниной Шацкой закончился громким разводом. Забрав сына, бывшая супруга ушла к Леониду Филатову, который и вырастил мальчика. Естественно, такой поступок сильно ударил по самолюбию Валерия.

Однако вскоре Золотухин встретил новую любовь – скрипачку Тамару, которая родила ему второго сына Сергея. Однако спустя годы и этот брак стал трещать по швам. Золотухин полюбил другую женщину – молодую актрису Ирину Линдт, у них родился сын Иван.

Однако уйти из семьи Валерий по каким-то причинам так и не решился. В итоге, последние годы актер фактически жил на два года. Правда, своего романа на стороне он не скрывал и даже говорил, что жена Тамара не возражает против такого положения дел.

В любом случае, такой неоднозначный статус счастья семье Золотухина не прибавило. Но главной трагедией его жизни стала гибель среднего сына Сергея. Молодой человек несколько раз пытался покончить с собой. В 2007 году депрессивное состояние Сергея достигла пика и он себя убил.

Золотухин тяжело переживал эту трагедию, поскольку нет ничего больнее, чем потеря собственного ребенка. Особенно тяжело было справиться с горем еще и потому, что мотивы страшного поступка Сергея так и остались навсегда загадкой.

Спустя шесть лет после смерти сына не стало и самого Валерия. В последние дни жизни с ним рядом была и во всем поддерживала Ирина Линдт.